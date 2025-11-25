民調顯示：美國七成受訪者反對美對委動武

中評社北京11月25日電／據新華社報導，美國23日公布的一項最新民意調查結果顯示，七成美國民眾反對美國政府對委內瑞拉採取軍事行動。



美國哥倫比亞廣播公司與輿觀調查公司19日至21日對2489名美國民眾進行了民意調查。結果顯示，70%的受訪者反對政府對委內瑞拉採取軍事行動；75%的受訪者認為政府對委採取軍事行動須經國會同意。同時，針對打擊所謂“販毒船”的軍事行動，75%的受訪者認為美有必要出示證據證明其攻擊的船只為販毒船。



另據路透社和益普索集團14日發布的民調結果，51%的美國民眾反對武力攻擊所謂“販毒船”的行動。



美國國防部長赫格塞思本月13日宣布發起代號“南方之矛”軍事行動，此後美軍“傑拉爾德·R·福特”號航母打擊群進入加勒比海域。據美國《紐約時報》18日報導，美國總統特朗普已批准中情局在委內瑞拉境內實施秘密行動，此舉是向委內瑞拉進一步施壓、為可能實施的軍事行動做準備。目前，美國在加勒比地區集結的兵力達1.5萬人，其中約5000人駐扎在波多黎各的軍事基地。



近期，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方所謂“販毒船”，造成80餘人死亡。美國緝毒署近年報告則顯示，委內瑞拉並非流入美國的毒品主要來源地。委內瑞拉政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。