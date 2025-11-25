蘇丹快速支援部隊宣布單方面人道停火3個月

中評社北京11月25日電／據新華社報導，喀土穆消息：蘇丹准軍事組織快速支援部隊24日宣布，單方面停止敵對行動，實施3個月人道主義停火，以響應國際社會推動蘇丹和平進程與保護平民的努力。



快速支援部隊領導人達加洛當晚在社交媒體發表視頻講話說，將全力支持人道工作，保障援助人員安全、物資暢通，為醫療和緊急救援小組准入提供便利。達加洛要求該組織成員不得以任何借口侵犯平民，違者將被追責。



達加洛還說，同意在蘇丹境內建立國際監督機制，由美國等四方、非洲聯盟及東非政府間發展組織監督停火執行與人道援助落實。



當天早些時候，聯合國秘書長古特雷斯在社交媒體發文，呼籲蘇丹衝突雙方立即停火、開啟談判以達成解決方案，保障人道援助物資運送安全通暢。古特雷斯表示，蘇丹需要和平，呼籲停止向該國輸送武器和戰鬥人員。



今年6月以來，由美國主導，沙特、阿聯酋、埃及參與的四方展開幕後斡旋，尋求推動蘇丹衝突雙方停火並通過談判達成解決方案。四方9月提出一項停火方案及相關政治安排，蘇丹政府予以拒絕，強調有關本國未來的討論須由蘇丹人主導。



蘇丹主權委員會主席兼武裝部隊總司令布爾漢23日在一份聲明中表示，蘇丹政府拒絕上述四方近期提出的一份最新停火方案，稱該方案是“迄今為止最糟糕的”。快速支援部隊則於本月6日宣布接受四方提出的這一新提議。



2023年4月15日，蘇丹軍方與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年多的武裝衝突造成大量平民死亡，但真實數字難以統計。據聯合國發布的最新數據，蘇丹約5000萬人口中，超過1170萬人流離失所，2120萬人面臨嚴重糧食不安全狀況，3000多萬人急需人道主義援助。