45天，見證中國經驗在埃及鄉村扎根

中評社北京11月25日電／據新華社報導，“簡直不敢相信，45天就能有這麼多收入。”埃及農婦瑪哈桑·穆罕默德·賽義德攥著深藍色燙金字的榮譽證書，眼裡透出未曾有過的底氣。



日前，記者在新希望公司於埃及開羅舉辦的“鄉村振興計劃”論壇上見到這位“養殖能手”。她的這份底氣，來自今年8月啟動的中埃“新希望”養殖技術培訓項目。該項目由埃及全國民間行動發展聯盟和新希望公司合作實施，得到中國駐埃及大使館以及埃及相關機構的支持。



賽義德生活的米努夫省蘇蔔克艾哈德是項目首批幫扶村之一。今年8月當記者走進村子時，看到的是土坯房、開裂的木門，以及風沙中赤腳奔跑的孩童。村裡有勞動能力的男性大多靠到附近城市打零工為生，收入時有時無，即便好的時候收入也遠低於埃及最低工資標準。婦女則留守家中照顧老人和孩子。



賽義德是三個孩子的母親，45天養雞苗的收入，夠她一家五口人近兩個月的開銷了。



“獸醫每周都和我們溝通，從第一天起就一步步指導我們。”賽義德回憶起8月第一批雞苗送到家的情景。僅僅45天，賽義德就掌握了家禽養殖的基本技術，將首批50只雞苗養成出欄。最初，她連如何判斷雞的體重、何時調整飼料配比都毫無概念。如今，她能熟練地檢查雞的健康狀況，準確說出飼養要領，甚至開始指導鄰里。



米努夫省首批100名參訓農戶人員，家家都是實實在在的受益者。



“這不僅是一次培訓，更是建立了一條完整的產業鏈。”新希望在當地的合作夥伴之一埃及慈善基金會的塔裡克·哈桑·穆罕默德告訴記者，項目覆蓋從雞苗、飼料、藥品供應到獸醫服務、技術指導，再到產品的營銷等多個重要環節。



最讓穆罕默德感慨的，是婦女們的轉變。“她們從完全不會，到能教別人。”

