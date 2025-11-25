富權：柯文哲間接承認民眾黨有“兩個太陽”？

中評社香港11月25日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：柯文哲間接承認民眾黨內有“兩個太陽”？以下為文章內容。



民眾黨創黨主席柯文哲今年九月初以七千萬元現金交保、停止羈押出關時，有關民眾黨將面臨“兩個太陽”之爭的說法就熙熙攘攘。而民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷日前在社群上傳他於台玻大樓的背影照，由於民眾黨中央黨部就在台玻大樓，更引發“柯文哲重返回朝”的臆測。雖然民眾黨主席黃國昌在受訪時表示，柯文哲的辦公空間並非在中央黨部，只是在同一棟大樓而已，但仍然無法澄清“兩個太陽”的猜測，甚至有媒體人直言，“民眾黨這場『兩個太陽』的內鬥大戲，才正要開始。”



昨晚，柯文哲透過社群IG釋出一段他自己與黃國昌合拍的影片，柯文哲說，“兩個太陽”比沒有太陽好，現在根本是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠。有關“兩個太陽”的議題，終於由柯文哲本人首度鬆口承認了。不管他是要趁著熱度“開玩笑”，還是以此來“敲打”黃國昌，都是一個嚴肅的命題。



實際上，柯文哲似乎是對由黃國昌來執掌民眾黨，尤其是由黃國昌出面與國民黨商議“藍白合”，始終不放心。就在“鄭黃會”的當天，有份參與“鄭黃會”的民眾黨“立法院”黨團辦公室主任陳智菡就轉達柯文哲對“藍白合”的“提醒”，就是要注意民調問題，不要重蹈二零二四年的覆轍。回想到當時國民黨與民眾黨商討“藍白合”的過程中，就是這位陳智菡，與黃珊珊一道，秉承柯文哲的意志，以“民調”為由製造障礙，導致“藍白合”破局；而在柯文哲被交保當天，陳智菡也是唯一與柯文哲夫婦同車離開法院的幕僚。因而她在“鄭黃會”當天的“提醒”，可能就是“奉旨”之作，而且也是要籍此暗示，柯文哲仍然是真正掌握民眾黨大權的“大佬”，民眾黨不但是有“兩個太陽”，而且柯文哲這顆“太陽”比黃國昌更“熱”更“亮”，“藍白合”的前景還是由他“說了算”。



正因為如此，在“鄭黃會”的翌日，柯文哲就以發布其理髮的影片，讓“小草”們點閱點贊，瞬間收穫數十萬點閱量的實力，展示自己餘威猶在。隨即，再蔡君婷在社群上傳柯文哲於台玻大樓辦公的背影照，引來柯文哲“重返民眾黨中央黨部”的臆測。雖然黃國昌澄清說，柯文哲僅是在同棟大樓的其他空間學習AI，並非是在黨部所在地，但也不得不強調“離我們非常近，有事情要討論隨時找得到他。”這後一句，其實正好是暴露了柯文哲是在“就近監軍”、“垂簾聽政”，黃國昌隨時要聽前主席“訓話”。



也正在此時，民眾黨聲稱，柯文哲在十二月法院就“京華城案”進行辯論之後，就會復出。而黃國昌昨晚在個人頻道開設直播，自己已經給柯文哲取了“柯老大”的新綽號。柯文哲也已經展開重要旅程，啟動一系列“土城十講”。黃國昌說，柯文哲的“土城十講”絕對不會像賴清德的“團結十講”，進行到一半被噓爆就不敢再講下去。這不但是把柯文哲擺到了與賴清德同樣的位階，而且更是在才幹與能力上，柯文哲比賴清德“更行”。



此顯示，民眾黨目前的政治態勢，不但是存在著“兩個太陽”之爭，而且在對“藍白合”的取態，也有著明顯的分歧。黃國昌因為在擔任民眾黨“立法院”黨團總召期間，與國民黨黨團合作愉快，而且戰績輝煌，因而對“藍白合”較具有誠意，更加上在“二零二八”大選時，連他自己也不會有與國民黨提名人“搭檔參選”的企望，只是希望國民黨在“二零二六”的地方選舉時，“禮讓”幾個縣市長，而國民黨為報答民眾黨在“反惡罷”中的支持，可能也將會有所回報，因而倘民眾黨是繼續由黃國昌主持黨務，“藍白合”將會較為順利。



柯文哲在被羈押了一年之後，應當會對“藍白合”破局的嚴重後果尤其是自己身陷囹圄有所反思。但一旦在再次獲得高民調之後，那種“自我感覺良好”的思緒又將會極度膨脹，即使是仍有“藍白合”之意，但卻仍然要以自己民調高為由堅持要做“正”的，可能又將會錯過“下架民進黨”的最後一次機會。除非是國民黨為了“下架民進黨”而作出禮讓。



由於柯文哲是民眾黨的創黨主席，無論是聲量和流量，還是手段和口才，都比黃國昌要高得多，再加上兩人對“藍白合”的出發點不同，柯文哲要的是籍此擴大民眾黨的政治利益，而黃國昌則是以自己的前途為主，因而在柯文哲正式“復出”後，尤其是在黃國昌卸任“不分區立委”及連帶的民眾黨“立法院”黨團總召，失去政治舞台後，柯文哲就是“班師回朝”的最佳時機，“藍白合”可能還將會出現重大變數。何況，柯文哲一直對台北市議會的幾位國民黨市議員“不諒解”，因為“京華城案”的爆發，就是由他們前往司法機關按鈴檢舉而引爆的。



但柯文哲的面前仍然有一道“坎”，就是要看台北地方法院對其所涉案件的一審判決結果。如果判決十年以上徒刑，依照《“總統”“副總統”選舉罷免法》規定，他就將不具參選資格，因而他即使是要奪回對“藍白合”的主導權，也沒有意義，阻擋不了到“二零二八”時的“Ⅹ黃配”。但如果是不到十年，柯文哲就可以參選，屆時可能又像“二零二四”大選時那樣，要做“正”的，這就讓國民黨頭大了。



柯文哲為何會對其符合參選資格“信心滿滿”？因為在他所涉的官司中，最大條的收賄罪可能不會成立，只剩圖利罪、侵占公益罪與背信罪，每條的最高刑都是衹有幾年，只是擔心累加起來超過十年。不過，從一審法官一年多前就同意柯文哲交保的態度看，要判十年以下並非沒有機會。



因此，“鄭黃會”只能是對“藍白合”的準備會議，關鍵議題還是要等柯文哲官司的一審宣判結果，屆時柯文哲這顆“太陽”的光芒就將蓋過黃國昌。