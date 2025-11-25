澤連斯基陷貪腐醜聞　借談判轉移焦點

基輔居民19日進入地鐵站躲避空襲。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月25日電／據大公網報導，俄烏衝突已持續三年又九個月，烏克蘭民眾疲憊不堪，越來越多的人傾向於通過和談結束戰爭。然而，多數烏克蘭人對美國總統特朗普提出的“和平計劃”感到不滿，認為美方變相地要求烏克蘭投降。美媒指出，這暫時轉移了烏民眾對烏總統澤連斯基捲入貪腐醜聞的關注，也導致澤連斯基不願輕易向美方妥協。



民調機構蓋洛普今年8月公布的調查結果顯示，近七成烏克蘭人希望盡快通過談判結束戰爭，是2022年的三倍多。但特朗普政府提出“28點計劃”後，烏克蘭民眾普遍表示失望。居住在烏克蘭西部地區的尤裡申科說：“這項和平計劃意味著我們的戰鬥毫無意義，我們白白犧牲了生命。”基輔居民奧萊娜指出，特朗普上台後不止一次試圖重啟俄烏談判，“這些提議並無新意……目標一直是削弱烏克蘭，滿足（俄總統）普京的願望”。她表示，目前烏克蘭的處境不容樂觀，不僅在前線失利，政府還捲入貪腐醜聞，“這可能就是某些人認為他們能讓我們屈服的原因。但願是他們錯了”。



澤連斯基的親信近期捲入貪腐案，他本人也因為試圖干預反腐機構調查受到廣泛批評。美媒認為，“28點計劃”在烏克蘭引起眾怒，反而幫助澤連斯基穩住執政地位，但這也意味著他必須頂住特朗普的壓力，不能輕易妥協。