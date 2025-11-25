工信部有關負責人釋高標準數字園區建設指南

中評社北京11月25日電／據人民日報海外版報導，工業和信息化部日前印發《高標準數字園區建設指南》（以下簡稱《指南》），為園區開展數字化轉型、探索數字化整體提升路徑提供指引。什麼算高標準數字園區？如何建設？要完成什麼目標？工信部有關負責人近日作瞭解讀。



帶動各類園區加快數字化轉型步伐



建設高標準數字園區是促進園區高質量發展的關鍵舉措，是推動製造業數字化轉型的重要抓手。



此前，已有多個文件提及建設高標準數字園區。例如，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出要促進製造業數智化轉型，加快產業模式和企業組織形態變革。《製造業數字化轉型行動方案》提出到2027年建成200個左右高標準數字園區。《國務院辦公廳關於加快場景培育和開放 推動新場景大規模應用的實施意見》對在製造業領域創新高標準數字園區等應用場景作出明確部署。



各地也在積極推進。例如，廣東省出台《廣東省人工智能賦能製造業高質量發展行動方案（2025—2027年）》，明確提出打造一批高標準數字園區；安徽省人民政府辦公廳印發的《安徽省以新型技術改造推動製造業高端化智能化綠色化發展行動方案》提到，爭創一批國家高標準數字園區；湖南省明確了真金白銀的支持方案，湖南省工信廳、湖南省財政廳聯合印發的《深化“智賦萬企”行動 加快製造業數字化轉型實施方案》提到，對獲評國家級、省級數字園區的園區，分別按項目投資額的30%、20%給予支持，最高不超過300萬元、100萬元。



工信部有關負責人表示，我國園區數字化轉型整體仍處於探索階段，各類園區對於推進數字化轉型存在標準不統一、路徑不清晰等問題，亟須通過制定《指南》，加快打造一批高標準數字園區，引領帶動各類園區加快數字化轉型步伐。