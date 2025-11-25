以軍空襲貝魯特　黎真主黨“總參謀長”身亡

中評社北京11月25日電／據大公網報導，黎巴嫩真主黨23日發表聲明，證實該組織高級軍事指揮官阿里.塔巴塔拜當天在以色列“背信棄義”的空襲中身亡。以色列方面聲稱，以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特，打死真主黨“總參謀長”塔巴塔拜，理由是真主黨正在“重整軍備”，但沒有提供證據。這是今年6月以來，以軍首次襲擊貝魯特。



以軍23日空襲貝魯特南郊一座多層住宅樓，造成包括塔巴塔拜在內至少5名真主黨成員死亡，另有28人受傷。以方稱，塔巴塔拜於2023年巴以衝突爆發後出任真主黨軍事行動部門主管，去年下半年開始負責指揮對以色列的作戰行動。真主黨高級官員卡馬蒂說，此次襲擊越過了“紅線”，真主黨領導層正在權衡應對措施。以色列媒體透露，以方正在為真主黨可能的反擊做準備，已提升北部防空系統的警戒級別。



黎以停火協議於去年11月27日生效，但以色列不僅拒絕遵守協議從黎南部全面撤軍，還以真主黨試圖重建軍事力量為借口，頻繁對黎境內發動空襲。黎總統奧恩發表聲明說，針對貝魯特的襲擊再次表明，以方無視國際社會一再要求其停止襲擊黎巴嫩的呼聲。伊朗外交部強烈譴責以色列刺殺塔巴塔拜，並表示以方此次行動公然違反停火協議，是對黎巴嫩國家主權的侵犯。