日本東京汽車連環撞人　致11死傷

上圖：肇事車輛的引擎蓋嚴重損毀，車窗也破損。下圖：東京警方在事故現場進行調查。右圖：東京足立區24日發生一起嚴重車禍。肇事白色車輛（左下）撞倒多名行人，並撞上一輛藍色貨車導致追尾。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月25日電／據大公網報導，日本東京足立區24日中午發生一起車輛衝撞行人事件。一名男子駕駛一輛無牌照的汽車，闖紅燈衝上人行道，撞倒多名正在過馬路的行人，導致11人受傷送院，其中一名80多歲老翁傷重不治，一名女子失去生命體征。汽車在數百米外撞上防護欄後停下，肇事者隨即棄車逃跑。警方當天下午逮捕一名37歲男子，懷疑他盜竊車輛，並與撞人襲擊有關。



當地時間24日中午12時30分許，在東京足立區，一名男子駕駛車輛衝上人行道，撞倒正在過馬路的一名20多歲女性，又繼續在人行道上接連撞倒多名行人。該車隨後駛回車道，接著撞上一輛藍色貨車，導致至少6輛車被捲入追尾事故。



事發現場的視頻顯示，肇事車輛最後在數百米外撞上防護欄後停下，未等車輛停穩，肇事司機便匆忙棄車逃跑。警方通報，共有11人被撞受傷送院，其中一名80多歲的老翁陷入昏迷，送院後不治；一名20多歲的女性失去生命體征；另有9人受傷，包括70多歲的老人和10多歲的孩童。



據悉，事發地鄰近商業區，附近還有一座立交橋，人車流量大。有目擊者稱，肇事車輛曾故意轉彎，試圖輾過避讓不及的行人。附近一位居民稱，看到一名女性頭部流血，還有傷者被嚇得癱軟倒地，隨後被救護車送走。該男子聲音顫抖地向媒體表示：“發生了可怕的事故。”



美聯社24日晚引述東京警方報導，一名37歲男子被捕，懷疑他從附近的停車場盜竊車輛後逃走。其他諸如駕駛車輛肇事逃逸等指控，則尚未提出。日本媒體報導稱，該被盜車輛是一輛二手展示用車，但警方拒絕回應相關報導。



疑似肇事者患有精神病



警方表示，肇事車輛是一輛無牌照的展示用車。而日媒報導，撞人事件發生前兩小時，警方接到事發地附近的一家豐田汽車展售店報案，稱一名男子駕駛展示用車逃離。被盜車輛為白色，車頭懸掛著“認證中古車”牌子，沒有正式車牌，而車鑰匙留在車內。可疑男子身穿黑色外套、藍色長褲。

