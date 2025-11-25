倫敦擬對過夜遊客徵稅　酒店業憂變相趕客

倫敦白金漢宮前聚集了大批市民和遊客。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月25日電／據大公網報導，英國倫敦市政府預計將對在倫敦過夜的遊客徵收旅遊稅。倫敦市長薩迪克.汗對此持“謹慎歡迎”態度。英國酒店業警告，此舉會推高物價、加劇通脹；若開征旅遊稅，等於在已有的稅項上再加重遊客負擔，恐令遊客對倫敦“望而卻步”。



報導稱，英國財政大臣裡夫斯將通過《英格蘭權力下放與社區賦權法案》賦予薩迪克.汗及其他市政領導人權力，允許他們未來自行決定是否徵收相關稅項。該法案正在議會進行審議。倫敦市政府估算，若開征旅遊稅，每年最高可增收2.4億英鎊（約24.3億港元）。2024年，倫敦的過夜遊客達8900萬人次。



據悉，目前七國集團（G7）中，英國英格蘭是唯一一個政府禁止地方相關部門或市長徵收旅遊稅的地區。蘇格蘭和威爾士近期均已推出針對過夜遊客徵收不同類型稅費的政策。薩迪克.汗此前一直積極呼籲工黨政府下放此類權力。薩迪克.汗的發言人表示：“適度徵收旅遊稅將促進我們（倫敦）的經濟增長，並有助於鞏固倫敦作為全球旅遊和商業目的地的聲譽。”



不過，英國酒店及服務業對此表示擔憂。英國酒店業協會主席尼科爾斯稱該提議“令人震驚”。她指出，此舉或令外國遊客以及英國本土家庭前往倫敦短暫休假的意願下降。尼科爾斯還強調，英格蘭的增值稅稅率為20%，若徵收旅遊稅，相當於在稅上再徵稅，等於把遊客趕出倫敦。