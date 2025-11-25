馬來西亞計劃16歲以下人群禁用社交媒體

這是4月10日在馬來西亞吉隆坡拍攝的武吉免登商業區。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，馬來西亞政府計劃對社交媒體用戶設置年齡限制，將從明年起禁止16歲以下青少年使用社交媒體。



馬來西亞通信部長法赫米·法齊勒23日說，政府正在研究澳大利亞等國做法，希望明年開始實施相關限制措施，以保護青少年免受網絡霸凌、詐騙等。屆時，根據馬來西亞政府規定，社交媒體平台將禁止16歲以下人群開設賬戶。



法赫米·法齊勒在馬來西亞《星報》網站上發布視頻說，只要政府、監管部門和家庭“各盡其責”，就能確保馬來西亞互聯網環境快速、安全。



馬來西亞媒體9月援引民意調查機構益普索集團一項調查結果報導，在馬來西亞，超七成受訪對象支持對兒童使用社交媒體設限。



近年來，馬來西亞加強對社交媒體平台監管，以應對日益增多的網絡犯罪。



澳大利亞議會去年11月通過法案，禁止16歲以下未成年人使用多數社交媒體平台。社交媒體企業如未能採取合理措施阻止這一人群使用其平台，最高將被罰款5000萬澳元（約合2.29億元人民幣）。該法律定於今年12月生效。德國、法國、荷蘭和新西蘭等國也採取措施限制青少年使用社交媒體。