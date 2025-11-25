美航天局和波音就削減飛行任務達成一致

中評社北京11月25日電／據新華社報導，美國航天局24日發布公報說，該機構與美國波音公司已同意調整雙方的商業載人運輸合同，將“星際客機”飛往國際空間站的任務次數從6次減至4次。



美國航天局和波音公司於2014年簽署一項商業載人運輸合同，使用波音“星際客機”飛船執行往返空間站的宇航員運輸任務。原合同中包含最多6次載人飛行。現經全面審查後，雙方一致同意將既定任務數量調整為4次。



公報介紹，下一次的“星際客機－1”任務將不載人飛行，用於向空間站運送物資並驗證系統升級。此次任務最早於2026年4月執行，在成功完成該任務後，“星際客機”還將最多執行3次載人輪換任務。



美國航天局商業載人航天計劃主管史蒂夫·斯蒂克表示，美國航天局和波音正在繼續對“星際客機”飛船的推進系統進行嚴格測試，為明年可能執行的兩次飛行做準備。這名官員表示，此次合同調整旨在確保雙方對未來任務的規劃與國際空間站運營至2030年的需求保持一致。



美國宇航員威爾莫爾和威廉姆斯去年6月搭乘波音“星際客機”飛赴國際空間站，執行該飛船首次載人試飛任務，但因飛船推進系統故障在空間站滯留超過9個月。威爾莫爾在今年3月底舉行的返回地球後首次記者會上表示，對於“星際客機”首次載人試飛失敗，自己、波音公司和美國航天局都有責任。