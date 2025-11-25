伊朗強烈譴責以色列空襲致真主黨指揮官死亡

這是11月23日在黎巴嫩首都貝魯特南郊拍攝的遭以軍空襲的住宅樓。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，伊朗外交部23日晚發表聲明，強烈譴責以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊導致黎巴嫩真主黨高級指揮官阿里·塔巴塔拜等5人死亡。伊朗外交部強調，有必要追究以色列領導人的恐怖主義行徑和戰爭罪行。



黎巴嫩真主黨23日證實，其高級指揮官塔巴塔拜在以色列當天對貝魯特南郊代希耶居民區的空襲中身亡。法新社報導，塔巴塔拜是2024年11月黎以達成停火協議以來黎巴嫩真主黨方面損失的最高級別指揮官。以色列23日的空襲共造成5人死亡，另有28人受傷。



伊朗外交部說，以色列的空襲“公然違背”去年11月達成的停火協議，“野蠻侵犯”黎巴嫩主權。



黎以停火協議去年11月27日生效。以色列不僅拒絕從黎南部全面撤軍，還以黎巴嫩真主黨試圖重建軍事力量、違反停火協議為由，頻頻發動空襲，並向黎巴嫩政府施壓。近期，以色列加大了空襲頻次和力度。



伊朗外交部還批評美國對以色列的支持，暗示正是美國的支持讓以色列肆無忌憚、多次違反停火協議。伊朗外交部呼籲聯合國和國際社會果斷採取措施阻止以色列對黎巴嫩的“持續侵略”及對黎巴嫩人民犯下的罪行。



據黎巴嫩政府統計，2023年10月以來，以色列對黎巴嫩的襲擊累計導致黎方接近4000人死亡，逾120萬人流離失所。