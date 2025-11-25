停火計劃有變？俄：只信直接從美獲得的信息

11月20日，在美國首都華盛頓白宮，白宮新聞秘書萊維特出席記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，據多家美國媒體24日報導，美國和烏克蘭方面前一天在瑞士日內瓦舉行會談，將美方就結束烏克蘭危機所提28點新計劃修改並縮減為19點，一些關鍵、更具爭議的內容將留待美烏兩國總統決定。美國白宮新聞秘書萊維特24日說，美國總統特朗普本周沒有與烏克蘭總統澤連斯基會晤的安排。俄羅斯方面同一天表示，目前關於和平方案有很多猜測，俄羅斯只相信直接從美國方面獲得的信息。



白宮：暫無美烏領導人會晤安排



萊維特當天告訴媒體記者，目前沒有美烏領導人會晤安排。在回答特朗普是否依然要求烏克蘭最遲本月27日接受28點新計劃的提問時，她只是說，特朗普希望和平協議盡快達成。



美國《華盛頓郵報》援引一名知情官員的話報導，美烏代表團對該方案作出修改，把內容從28點縮減為19點，且最終包含幾點尚未確定。參與談判的烏克蘭官員告訴這家媒體，許多爭議條款被修訂，雖然目前草案中的措辭並非烏方“可以全部接受”，但文本經過修改後“至少可以考慮”，而之前的方案則是一份“最後通牒”。



美國《新聞周刊》援引烏克蘭官員的話報導，美烏代表團在日內瓦起草了一份19點計劃，領土問題、對烏安全保障等最具爭議的議題留給美烏兩國總統決定。彭博社在報導中也援引知情人士的話說，美烏雙方在精簡和平方案內容方面取得進展，以便盡快實現停火。一名烏方官員表示，雙方並未排除烏克蘭加入北約的可能性，且這一點可能成為對烏安全保障的條款之一。



美國和烏克蘭代表23日在日內瓦就28點新計劃舉行會談。據白宮當天晚些時候發表的美烏聯合聲明，雙方當天在會談中起草了一份更新和完善後的和平框架協議。



美國媒體先前報導的28點新計劃中多項內容一直為烏方拒絕，歐洲方面則認為該方案偏袒俄羅斯。



對此，萊維特說，特朗普過去10個月來一直同俄烏領導人直接對話，一直向俄烏雙方施加壓力，所謂美國為了促成和平協議而沒有平等對待俄烏雙方的說法“完全是謬誤”。

