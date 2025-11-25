米蘭冬奧會聖火火種采集儀式將轉至室內舉行

中評社北京11月25日電／據新華社報導，希臘奧委會24日宣布，由於天氣原因，將於26日舉辦的2026年米蘭－科爾蒂納冬奧會聖火火種采集儀式將改至室內場地舉行。



由於天氣預報顯示的降雨影響，希臘奧委會和相關組織者決定將儀式改在奧林匹亞考古博物館內舉行。由於改換場地後容量有限，本次活動將不對公眾開放。公告稱：“這一變更是為了確保所有人的安全，並維護儀式的莊嚴性。”



24日當天，原定的采火地點古奧林匹亞遺址舉行了一次計劃之外的臨時彩排，除了涉及演員表演部分，還進行了火種采集，該火種或將用於26日的正式儀式。按照最新計劃，25日的最終彩排也將移至奧林匹亞考古博物館。



歷史上，室內舉辦聖火采集儀式相當罕見，但啟用備份火種並非首次。在2024年4月舉行的巴黎奧運會聖火火種采集儀式上，由於現場多雲，火種點燃環節使用了備用火種。根據公開資料，1956年的墨爾本奧運會和2000年的悉尼奧運會，火種采集儀式當天也因為陰天無法取火，只能用前一天彩排儀式取到的火種代替。



1936年柏林奧運會首次舉行火種采集儀式，此後夏季奧運會的火種采集儀式一直在希臘古奧林匹亞舉行。冬季奧運會聖火傳遞由1952年奧斯陸冬奧會開始，但那屆的火種不是取自古奧林匹亞。從1964年因斯布魯克冬奧會開始，火種采集儀式首次與夏季奧運會完全接軌。



米蘭冬奧會聖火點燃後，將先在希臘境內傳遞，並於12月4日在雅典正式移交給米蘭冬奧會組委會。



根據米蘭冬奧會組委會公布的奧運火炬傳遞完整路線，火炬將於2025年12月6日至2026年2月6日傳遞，總里程約1.2萬公里，途經意大利全部20個大區、110個省份，在300餘個市鎮傳遞，並在60座城市舉行慶祝活動。



米蘭－科爾蒂納冬奧會將於2026年2月6日至22日舉行，設置8個大項、16個分項和176個小項。比賽分別安排在米蘭、瓦爾泰利納、費耶美山谷和科爾蒂納等四大賽區、八個舉辦地。