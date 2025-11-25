三部門聯合開展知識產權代理行業專項整治

中評社北京11月25日電／據央視新聞客戶端報導，記者24日瞭解到，為進一步維護知識產權代理行業秩序，營造良好的行業發展環境，國家知識產權局、公安部、國家市場監督管理總局聯合印發《關於聯合開展知識產權代理行業專項整治行動的通知》，在全國範圍部署開展為期三個月的專項整治。



《通知》明確，依法從嚴查處嚴重違法代理機構和從業人員，責令整改不規範執業行為，公開曝光典型違法代理案件，快速形成打擊震懾效應；堅持標本兼治，突出申請端、代理端、審查端協同發力，推動優化知識產權相關政策的考核評價指標，從源頭上規範不正當知識產權買賣行為。通過開展專項整治，推動代理機構和人員誠信合規、盡責執業並建立長效機制，知識產權代理行業秩序得到明顯好轉，從業人員職業責任感和榮譽感顯著增強，加快推動代理行業高質量發展。



《通知》要求，嚴厲打擊違法違規行為。針對偽造專利申請人信息、編造專利申請、大量代理非正常專利申請、弄虛作假、代理惡意商標申請、無資質專利代理、以不正當手段招攬代理業務等突出違法行為，重拳出擊，切實加大執法力度，構成犯罪的移送公安機關依法打擊處理。集中整治不規範執業行為。組織代理機構及從業人員開展全面自查自糾，重點整治出租出借代理資質和互聯網平台違規業務招攬行為，加快清理以弄虛作假手段取得代理資質和不再符合執業許可條件的機構。強化源頭治理。指導創新主體規範專利申請行為，指導規範知識產權交易運營平台相關行為，正確區分並鼓勵正當的專利轉化運用行為，有效遏制出於不正當目的的買賣行為。同時，破除“唯數量”的專利政策導向，推動優化涉及專利的各類考核評價和資助獎勵政策。



《通知》強調，各地要完善工作機制，加強跨區域協同聯動，強化線索聯合排查、監管執法銜接和行刑銜接；要狠抓任務落實，加強力量配備，加快整治進度；要強化協同監管，充分發揮審查協同限制、信用聯合懲戒、行業自律引導作用；要加強宣傳引導，加大警示曝光力度，暢通社會監督和投訴舉報渠道，引導代理機構守法誠信經營、代理人員合規誠信從業；要營造良好環境，提高創新主體代理服務採購管理水平和辨識能力，推進實現優質優價，促進代理行業高質量發展。