神舟二十二號飛船載貨飛赴中國空間站

中評社北京11月25日電／據新華社報導，我國於11月25日12時11分成功發射神舟二十二號飛船，中國載人航天工程首次應急發射任務取得圓滿成功。



當日的酒泉衛星發射中心載人航天發射場，天氣晴朗但伴有大風。“連日來大風天氣頻發，氣象團隊精準預判氣象風險，為火箭發射方案提供了關鍵依據。”酒泉衛星發射中心張芳說。



“5、4、3、2、1，點火！”隨著倒計時口令的下達，長征二號F遙二十二運載火箭托舉著神舟二十二號飛船點火升空。約10分鐘後，船箭成功分離並進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。



11月5日，神舟二十號載人飛船因疑似遭空間微小碎片撞擊推遲返回。在總指揮部決策實施應急發射後，正在發射場待命的長征二號F遙二十二運載火箭和神舟二十二號飛船迅速進入待發狀態，啟動16天應急發射流程。



“這次應急發射，火箭系統有三個不變：生命至上、安全第一的理念不變，火箭基本的技術狀態維持不變，火箭飛行總體方案基本不變。”中國航天科技集團劉烽說，為爭取時間，本次任務對發射場流程項目進行了調整。



從神舟十二號任務開始，我國載人飛船發射採用“發一備一”的滾動備份模式。一旦出現突發狀況，備份的運載火箭與載人飛船可以迅速從待命狀態轉入發射狀態，執行空間站應急救援任務。



據介紹，神舟二十二號飛船為無人狀態，裝載了航天食品、航天藥品、新鮮果蔬、針對神舟二十號飛船舷窗裂紋的處置裝置等，後續將作為神舟二十一號航天員乘組的返回飛船。



“神舟二十二號飛船作為新批次首艘飛船，開展了涉及儀表系統、載荷安裝空間、元器件等多項技術改進。”中國航天科技集團刁偉鶴說。



神舟二十二號飛船入軌後，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接。這次任務是長征系列運載火箭的第610次飛行。