第二十七屆哈爾濱冰雪大世界開建

這是2024年12月21日拍攝的第二十六屆哈爾濱冰雪大世界園區。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，隨著20萬立方米存冰陸續運抵園區，第二十七屆哈爾濱冰雪大世界冰建工程11月25日正式啟動。本屆園區面積擴大至120萬平方米，成為歷史上規模最大的一屆。



“我們爭分奪秒、搶抓工期，全力打造世界級冰雪景觀。”哈爾濱冰雪大世界設計研發部部長叢配玉說，存冰是指在上個冬季采好的優質冰塊，依托專業保溫技術儲存10個月之久。此時松花江尚未封凍，存冰可以將冰建提前。目前場地平整、設備調試等前期工作均已就緒，近萬名冰建工人陸續進場。



今年2月26日閉園的第二十六屆哈爾濱冰雪大世界運營期間，累計接待遊客量超過356萬人次，同比增長31%，再次刷新歷史紀錄。第二十七屆園區較上屆總面積擴大20萬平方米，冰雕、雪建作品數量也將大幅增加，並融入更多科技元素，提升互動性和沉浸式體驗。



在硬件升級的同時，園區進一步豐富游玩體驗。經典“大滑梯”、標誌性“雪花摩天輪”和“冰雕城堡”等“老朋友”悉數回歸；結合自然水域，園區引入冬釣、越野滑雪等全新業態；新建冰雪大舞台，與夢想大舞台形成呼應，豐富園區演藝形式。此外，還將舉辦雪地足球、雪地橄欖球等體育賽事，邀請全國運動愛好者參加。



為提升服務接待水平，園區擴建售檢票大廳，配套建設停車場和入口廣場，便利遊客通行。新增氣膜館、雪地溫泉酒店和雪地溫泉營地，提供更多休息、餐飲和特色化住宿服務。



據瞭解，本屆哈爾濱冰雪大世界標準成人票價格保持不變，預計於12月中下旬正式開園。