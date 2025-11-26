香港舉辦二十屆四中全會精神宣講會

香港特區政府在政府總部舉辦中共二十屆四中全會精神宣講會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月26日電（記者 盧哲）應香港特別行政區政府請求，經中央批准，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室邀請中央宣講團成員，中國科學院院長、黨組書記侯建國和中央宣講團成員，中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東來港宣講中共二十屆四中全會精神。特區政府25日在政府總部舉辦第二場中共二十屆四中全會精神宣講會。



當天，社會各界人士包括香港地區全國人大代表和全國政協委員，社區領袖，工商、專業、教育、傳媒等界別和青年代表約500人出席了宣講會。



香港特區行政長官李家超，中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任、中央政府駐港聯絡辦公室主任周霽分別在宣講會上致辭。侯建國、祝衛東分別作宣講，深入闡釋了中共二十屆四中全會精神，以及《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（“十五五”規劃建議）的主要內容和重大意義，兩位宣講團成員亦回應了與會者提出的問題。李家超作總結發言。



李家超在致辭中說：“中共二十屆四中全會審議通過了‘十五五’規劃建議，為國家未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，提出了經濟社會發展的主要目標以及重點任務，也為支持香港發展作出重要部署，為香港描繪了更美好的未來。在新時代新征程中，香港的戰略地位被賦予新的內涵。‘十五五’時期進一步明確香港戰略地位，支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，支持建設國際創新科技中心，對於香港發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢和重要作用，促進香港經濟社會發展、更好融入和服務國家發展大局等方面，具有現實而深遠的重要意義。”



李家超表示，期望與會者及廣大市民深刻學習中共二十屆四中全會精神，以更積極進取、務實擔當、守正創新的精神，融會貫通中共二十屆四中全會精神，實踐在日常事務中，開創香港經濟社會長期繁榮穩定的更美好明天，為促進國家與香港的高質量發展和中國式現代化強國建設不懈努力。