四中全會精神宣講團成員到北都調研交流

中央宣講團成員侯建國和祝衛東，在特區官員陪同下，到北部都會區調研交流。（圖源：大公報） 中評社北京11月25日電／據大公報報導，來港宣講中共二十屆四中全會精神的中央宣講團成員，中國科學院院長、黨組書記侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東昨日下午在香港特別行政區政府財政司司長陳茂波陪同下，到北部都會區調研交流。財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪和創新科技及工業局局長孫東教授等陪同調研。



兩位中央宣講團成員首先到訪古洞北新發展區，瞭解新發展區以至整個北部都會區的規劃及建設情況。古洞北新發展區是北部都會區首個進入建造階段的新發展區，以住宅社區及政府和社區設施為主。宣講團到訪了地盤辦公樓，實地調研建設的情況。



中央宣講團成員其後前往河套深港科技創新合作區香港園區。他們亦聽取了園區公司代表對園區未來發展的簡介，瞭解園區運作。在北部都會區調研期間，中央宣講團成員與相關的建設管理人員和企業代表深入互動交流，表示中共二十屆四中全會提出促進香港長期繁榮穩定的一系列重要措施，希望大家把握“十五五”規劃編制實施重大機遇，發揮香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢和重要作用，加快北都開發建設，加速推進香港打造國際創新科技中心，更好融入和服務國家發展大局。