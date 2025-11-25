高市早苗言行踐踏《開羅宣言》“歷史紅線”

中評社北京11月25日電／據新華社報導，在埃及首都開羅西南的吉薩金字塔不遠處，有一幢名為“米納飯店”的歷史建築。1943年11月22日至26日，中國、美國和英國三國政府首腦在這里召開開羅會議，討論對日作戰問題，簽署了《開羅宣言》。



《開羅宣言》於1943年12月1日正式發表，是世界反法西斯戰爭的重大成果，明確確認了中國對台灣的主權，為國際社會確立戰後國際秩序奠定了重要基礎。



本月21日和22日，中國外交部發言人連續兩天在例行記者會上提及《開羅宣言》，批駁日本首相高市早苗的涉台錯誤言論以及擴軍危險行徑。



多國人士指出，高市一系列錯誤言行踐踏《開羅宣言》等“永不可逾越的歷史紅線”，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序，必將走向失敗結局。



紅線早已劃下



《開羅宣言》明確規定，日本將竊取於中國的領土，包括台灣和澎湖列島歸還中國。1945年，中美英三國發表、蘇聯後來加入的《波茨坦公告》，重申“開羅宣言之條件必將實施”。同年9月，日本簽署《日本投降條款》，承諾“忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務”。



國際社會公認，這些具有國際法效力的文件為二戰後中國收復被日本軍國主義掠奪和竊取的領土提供了重要的國際法依據，也是戰後國際秩序的重要組成部分。



比利時中國和平統一促進會會長朱海安說，《開羅宣言》和《波茨坦公告》明確規定日本將竊取的台灣和澎湖列島等歸還中國，台灣自古以來就是中國不可分割的一部分的事實不容置疑。



基於“台灣是中國領土不可分割的一部分”這一事實和前提，1971年，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，彰顯了國際社會對堅持一個中國原則的鄭重承諾。