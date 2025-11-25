國際人士：“中國是推動全球發展的行動派”

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，由中國國際發展知識中心撰寫的《全球發展報告2025》日前在京發布。該報告以“攜手為全球發展注入穩定性和確定性”為主題，詮釋全球發展面臨的不穩定、不確定性因素，提出推動全球穩定與可持續發展的總體思路與具體路徑。參加發布會的國際人士表示，《全球發展報告2025》聚焦分析全球發展面臨的重大挑戰與機遇，為共同和可持續發展尋找可行方案。



“攜手世界實現有韌性、普惠包容的發展”



發布全球發展報告是中方落實全球發展倡議的一項重要舉措。此次是主辦方第四次發布此年度報告。《全球發展報告2025》指出，2024年全球歧視性貿易壁壘數量超過1200項，衝擊全球經濟增長和經貿秩序。同時，多邊機制權威性和效能減弱，局部衝突延宕，世界面臨退回叢林法則的風險。



印度“新南亞論壇”創始人蘇廷德拉·庫爾卡尼表示，這份報告清晰地告訴世人：當今世界戰爭與衝突頻仍，貧困與饑餓問題依舊在世界各處蔓延，全球發展合作面臨新的挑戰。“這進一步彰顯了習近平主席提出的全球發展倡議的重要性。中國始終是推動全球發展的堅定行動派，攜手世界實現有韌性、普惠包容的發展。”



巴西聯邦地區經濟學家區域理事會主席盧西亞娜·阿西奧利·達希爾瓦表示，《全球發展報告2025》聚焦如何重塑全球發展的穩定性與確定性，提出促進全球可持續發展必須加強應對氣候變化、科技創新等關鍵領域的合作。報告反映了中國推動落實全球發展倡議的行動力，對當今世界具有啟示意義。



總部位於瑞士日內瓦的南方中心執行主任卡洛斯·科雷亞表示，《全球發展報告2025》提出一系列政策性建議，為全球南方國家破解發展困境提供參考和借鑒。“中國通過智庫平台與全球南方國家探討發展理念，分享發展經驗，這對全球南方國家至關重要，也進一步提供了南南合作的新契機。”