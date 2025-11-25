日本輿論擔心高市早苗錯誤言論衝擊經濟

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，近日，日本內閣府發布經濟數據顯示，今年三季度日本實際國內生產總值（GDP）環比下降0.4%，按年率計算降幅達1.8%，這是自2024年第一季度以來GDP再次出現負增長。當前，日本經濟面臨財政和貨幣政策兩難、經濟增長乏力、國際競爭力不足以及美國加征關稅等多重困境。日本媒體和專家擔憂，日本首相高市早苗近日發表涉台錯誤言論，嚴重損害日中關係，將進一步衝擊本已面臨下行壓力的日本經濟，導致四季度經濟再現負增長。



受美國關稅政策影響，日本三季度貨物及服務貿易出口環比下降1.2%，進口因內需疲軟環比下降0.1%，外需對當季經濟增長的貢獻為負0.2個百分點。2025上半財年（4月至9月），日本對美國出口額已同比下降10.2%。10月份，日本對美國出口額又同比下降3.1%至1.75萬億日元（1美元約合157日元）。其中，汽車、半導體製造設備及醫藥品3個大類的降幅分別為7.5%、49.6%和30.8%。汽車出口額降幅有所縮小，但仍是導致日本對美出口額持續下降的最大因素。《日本經濟新聞》測算，僅關稅加征一項，就已導致日本七大汽車製造商在2025上半財年合計損失1.5萬億日元（約合96億美元），日產、馬自達、三菱汽車等車企上半財年已陷入虧損，行業龍頭豐田預計全年關稅損失將達1.45萬億日元。



內需疲軟與物價高企形成的雙重壓力，進一步加劇日本經濟的下行壓力。日本厚生勞動省數據顯示，9月該國名義工資漲幅僅1.9%，而實際工資水平同比下降1.4%，工資增長遠不及物價上漲幅度，直接導致民眾可支配收入縮水。三季度日本個人消費環比僅微增0.1%，較二季度0.4%的增速大幅放緩，難以對經濟形成有效支撐。與此同時，物價上漲壓力持續發酵，10月日本核心通脹率升至3%，連續多月高於央行2%的目標。食品與能源價格的居高不下，使家庭收支平衡持續承壓。



小微企業的經營困境，成為日本經濟基本面承壓的一個縮影。東京商工調查公司數據顯示，10月日本全國破產企業數量達965家，同比增加6.2%，連續5個月同比上升並創下年內單月新高，其中員工不足10人的小微企業占比約九成。該機構負責人表示，在原材料、運輸、人力成本全面上漲的背景下，日本多數小微企業缺乏成本轉嫁能力，只能被動承受經營壓力，最終陷入生存危機。據預測，日本全年破產企業數量可能繼去年之後再次突破1萬家。