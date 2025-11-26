快評：談台灣、劍指日本　一次極重要通話

中評社快評／國家主席習近平11月24日晚同美國總統特朗普通電話。這是日本首相高市早苗發表涉台挑釁言論、中方作出強烈反擊的背景下，中美兩國元首進行的一次通話。通話提及台灣，劍指日本，是一次極重要通話。



新華社報導，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。特朗普表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。



中美元首通話之後，特朗普主動與高市早苗通話，討論日中關係。高市在通話後說：“特朗普總統簡要介紹了近期美中關係的情況。”她拒絕透露更多細節，相信承受了很大壓力。



“台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分”，中國正在加強將“一個中國原則”與國際法法源相聯結。“中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果”，這是在提醒、敦促美國，要站在中方一邊，支持中方的反制行動，共同反對高市對戰後國際法治和反法西斯勝利成果的挑戰。



中方近日多番告誡日本，若高市拒絕悔改，中國將不得不採取更加嚴厲堅決的反制措施。相信特朗普已收到、或感受到中方傳遞出來的訊息。特朗普說，美中關係極其強勁，雙方可以著眼大局，保持密切溝通至關重要。既如此，特朗普該好好管管高市，以免高市肆無忌憚的挑釁令局勢升級難以收拾，禍及中美關係。



