習近平會見湯加國王圖普六世

11月25日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的湯加國王圖普六世。這是習近平和夫人彭麗媛同圖普六世和王後娜娜茜帕烏合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，11月25日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的湯加國王圖普六世。



習近平指出，中國和湯加是歷經風雨、患難與共的真朋友，兩國友好源遠流長。建交以來，雙方始終相互尊重、平等相待，堅定支持彼此核心利益和重大關切，務實合作成果豐碩，全面戰略夥伴關係不斷深化，樹立了不同社會制度、不同大小國家友好合作的典範。無論國際形勢如何變化，中國始終是湯加值得信賴的好夥伴，始終支持湯加維護國家獨立和主權。中方願同湯方加強發展戰略對接，拓展貿易投資、農業漁業、基礎設施、清潔能源、醫療衛生、旅遊、應對氣候變化等方面合作，擴大教育、體育、青年、媒體、地方等領域交流，繼續在南南合作框架內為湯加經濟社會發展提供幫助。歡迎湯加各界人士來華參觀考察，加強治國理政和發展經驗交流，增進對中國的全面瞭解。



習近平強調，中共二十屆四中全會對中國未來5年經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫。中國將聚焦高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，同世界各國共享發展機遇。中方提出四大全球倡議，就是要推動世界各國共謀發展、共享和平。願同湯加共同踐行四大全球倡議，為兩國人民創造更加美好的生活，共建中國－太平洋島國命運共同體，推動構建人類命運共同體。



圖普六世表示，湯加同中國全面戰略夥伴關係取得長足發展，感謝中國長期以來為湯加經濟社會發展提供的無私援助。湯加高度重視對華關係，堅定恪守一個中國原則，堅決反對任何形式的“台灣獨立”，堅定支持中國政府實現國家統一。湯方願同中方拓展經貿、農業、清潔能源、教育、醫療、環境保護等領域合作，推動兩國關係取得更多實實在在的成果。湯加祝賀中國在習近平主席領導下取得偉大成就，希望學習中國共產黨治國理政成功經驗。湯加支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方加強溝通協作，共同應對氣候變化等全球性挑戰。



訪問期間，雙方發表《中華人民共和國和湯加王國聯合聲明》。



會見後，兩國元首共同見證簽署經貿、醫療、教育、發展等領域多份合作文件。



會見前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂北大廳為圖普六世和王後娜娜茜帕烏舉行歡迎儀式。