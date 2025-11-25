美烏總統暫不會晤　美媒稱和平方案大幅縮減

中評社北京11月25日電／美國白宮新聞秘書萊維特24日說，美國總統特朗普本周沒有與烏克蘭總統澤連斯基會晤的安排。據多家美國媒體報導，美國和烏克蘭前一天在瑞士日內瓦舉行會談，將美方就結束烏克蘭危機所提28點新計劃修改並縮減為19點，一些關鍵、更具爭議的內容將留待美烏兩國總統決定。



新華社報導，萊維特當天告訴媒體記者，目前沒有美烏領導人會晤安排。在回答特朗普是否依然要求烏克蘭最遲本月27日接受28點新計劃的提問時，她只是說，特朗普希望和平協議盡快達成。



美國和烏克蘭代表23日在瑞士日內瓦就28點新計劃舉行會談。據白宮當天晚些時候發表的美烏聯合聲明，雙方當天在會談中起草了一份更新和完善後的和平框架協議。



多家美國媒體援引烏克蘭官員的話報導了方案修改情況。《新聞周刊》說，美烏代表團在日內瓦起草了一份19點計劃，領土問題、對烏安全保障等最具爭議的議題留給美烏兩國總統決定。據《華盛頓郵報》報導，許多爭議條款被修訂，雖然目前草案中的措辭並非烏方“可以全部接受”，但文本經過修改後“至少可以考慮”。彭博社說，美烏雙方對方案內容進行了精簡，以便盡快實現停火。一名烏官員稱，雙方並未排除烏克蘭加入北約的可能性，且這一點可能成為對烏安全保障的條款之一。



據美國媒體先前報導的28點新計劃，其中多項內容一直為烏方拒絕，歐洲方面則認為該方案偏袒俄羅斯。



對此，萊維特24日對媒體表示，特朗普過去10個月來一直同俄烏領導人直接對話，向俄烏雙方施加壓力，所謂美國為了促成和平協議而沒有平等對待俄烏雙方的說法“完全是謬誤”。