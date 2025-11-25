香港擘畫“金融科技2030”新藍圖

中評社北京11月25日電／據人民日報海外版報導，“香港即將邁向‘金融科技3.0時代’，將科技融入日常生活，以可信、透明及智能為基礎，塑造具影響力和持久韌性的金融生態。”香港金管局總裁餘偉文在近日舉辦的香港金融科技周2025上表示。



由香港特區政府財經事務及庫務局、特區政府商務及經濟發展局和特區政府投資推廣署聯合主辦的金融科技業界旗艦盛事——香港金融科技周2025，今年踏入十周年，一連5天的活動展示了香港金融科技的創新成果，探討香港金融科技未來的發展方向。



添注動能



作為老牌國際金融中心，香港如何保持充沛發展動能？作為本次活動的重頭戲，香港金融管理局公布了“金融科技2030”發展策略，致力於將香港打造成為一個穩健、有韌性與前瞻性的國際金融科技樞紐。



“金融科技2030”聚焦四大重點領域，包括構建新一代數據及支付基建、支持業界全方位應用人工智能、強化業務及科技韌性和促進金融代幣化，共涵蓋超過40個具體項目。



餘偉文在開幕致辭時表示，“金融科技2030”呈現了一個環環相扣、互相驅動的策略框架。其中，數據是數字經濟命脈，人工智能是引擎，韌性是安全網，代幣化是渠道。這些元素將協同發展，為香港構建一個更智能、更普惠、更高效、更安全的金融生態系統。



香港近年來積極發展創新科技，在金融科技領域奠定了厚實基礎。“今年9月，香港在全球金融中心指數中總體排名第三、亞洲第一，該指數同時將香港評為全球金融科技第一城。”香港特區行政長官李家超在活動上表示，香港目前已有超過1200家金融科技公司，較去年增長了10%；預計到2032年，香港金融科技行業總收入將超過6000億美元。