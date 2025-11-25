日媒：特朗普2.0開始減速　內政外交均誤判

中評社香港11月25日電／日本經濟新聞華盛頓支局長河浪武史撰文指出，美國特朗普政府已上台10個月。雖然最初在投資減稅和移民政策等方面取得成果，但目前在對華外交和控制物價方面明顯陷入苦戰。在中期選舉和總統選舉中重要的無黨派群體對特朗普的支持率下降，特朗普已開始部分下調關稅等，對過激的政策進行修正。文章內容如下：



“應深刻反省的不是紐約市長選舉，而是維吉尼亞州州長選舉”，特朗普政府的高官這樣表示。在維吉尼亞州，民主黨時隔3年從共和黨手中奪回州長寶座。



決定選舉勝敗的是無黨派群體。在2021年的上屆州長選舉中，54%的無黨派群體投票支援共和黨候選人。這一次發生改變，59%的人投給了民主黨候選人，比共和黨候選人（40%）高出19個百分點。



在美國，無黨派群體佔到4成。中期選舉和總統選舉的結果也由無黨派群體左右，但他們對特朗普總統的支持率急劇下降。美國蓋洛普的調查顯示，無黨派群體對特朗普的支持率從政權剛啟動時的46%降至33%。



支持率下降的原因是什麼？無黨派群體重視的不是思想信條，而是國內經濟。從密西根大學的消費者信心指數來看，美國無黨派群體的消費者信心指數在1月為68.3，到11月大幅下降至45.0。



特朗普政府成立半年就通過了《稅收與支出法》，並與日本等國完成了關稅談判。儘管如此，無黨派群體的支持率和經濟景氣度出現惡化，原因是生活成本沒有改善。



比如住宅。美國居住支出的同比漲幅達到4%左右，持續超過消費者物價指數（CPI）。機構投資者押注貨幣寬鬆，把投資資金轉向住宅，資產價格整體處於高位。



醫院服務費也以超過5%的漲幅壓迫著家庭收支。儘管如此，特朗普政府在7月通過的《稅收與支出法》中削減了140萬移民的醫療保險。美國1～9月個人破產達25萬人，同比增加15%。無家可歸者並未減少，實際感受到的治安狀況正在惡化。



“看到特朗普政府的衰弱，中國和俄羅斯均停止對美國讓步”，一名美國國務院的前高級官員如此表示。



特朗普政府曾把對中國產品的關稅稅率提高到145%，向中國施加壓力。中國方面以切斷稀土供應來對抗。在看到特朗普的支持率走低後，中國在10月底的中美首腦會談上沒有提出有助於消除貿易不平衡的讓步方案。



此外，儘管特朗普曾表示“就職首日就會達成停戰協議”，但烏克蘭局勢目前仍處於膠著狀態。特朗普10月曾向俄羅斯總統普丁提議再次舉行會談，但由於俄方拒絕讓步，首腦會談不得不取消。



中國和俄羅斯都認為，越是讓特朗普政府著急越能獲得新的讓步。支持率下降的特朗普政府不得不追求短期成果，這可能導致美國的外交籌碼減少、不斷出現失策。



“讓美國再次負擔得起（Make America Affordable Again）！”進入11月後，特朗普和白宮開始反覆提出這一口號。美國政府高官解釋稱“政策轉向重視國內經濟”。特朗普11月14日決定取消超過220種食品的對等關稅。



採取排他性移民政策的MAGA（讓美國再次偉大）路線也出現轉變的跡象。特朗普11月11日在電視節目中表示，“美國缺乏特定人才，必須把他們拉到國內”，似乎表明支援引進高端人才。支撐美國經濟的是高科技領域的設備投資，其建設和運營需要海外人才。



“美國人是最優秀的。將提出廢除H-1B項目（面向高端技術人員的簽證）的法案”，與特朗普的發言針鋒相對的是MAGA派代表、眾議院議員瑪喬麗・泰勒・格林（Marjorie Taylor Greene）。憤怒的特朗普批評其“只會抱怨”，表示要取消對這名議員的支援。



目前特朗普的窘境是，如果意識到無黨派群體而回歸現實路線，會面臨鐵桿支援者的背叛。距離2026年11月的中期選舉還有1年。處於高位的股價是救命稻草，但特朗普政府開始面臨支持率走低和迷失方向這兩大風險。