財政司長陳茂波：香港成為資金避險的安全港

中評社北京11月25日電／據人民日報海外版報導，香港特區政府財政司司長陳茂波23日表示，受地緣政治的影響，全球投資者都重新評估其資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港。



陳茂波發表網志表示，香港銀行存款總額繼去年上升7%後，今年進一步上升超過10%至逾19萬億港元；新股集資活動領先全球、財富管理業界蓬勃發展、與世界各地的金融合作也持續深化，這些都反映國際資金垂青香港市場。近來不少來港參會的國際金融領袖，都表示其機構正計劃在港增聘人手、擴充規模。



在航運貿易方面，面對國際上單邊主義崛起，全球供應鏈、產業鏈正加快重整，國家同東盟以至全球南方的經貿關係也進一步深化。在此背景下，香港的商品出口不但未受關稅戰的打擊，更是連續19個月錄得按年增長，今年前三季合計更是顯著增加11.3%。



陳茂波表示，香港擁有高度的國際聯繫，每日有超過1100班航班往返全球200多個目的地；營商環境優越，讓不少展覽業界和國際盛事活動主辦者都視香港為戰略據點。去年，亞洲國際博覽館和香港會議展覽中心有超過350場活動，吸引超過900萬人次參與。今年隨著海內外的旅客增加，會展活動的成績讓人有更大的期待。特區政府和業界在策劃大型盛事活動時，也積極安排活動接連舉行，以創造更大的聯乘效應和經濟效益。