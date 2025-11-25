保加利亞慶祝中保共建“一帶一路”十周年

11月24日，在保加利亞首都索非亞，保加利亞副總理阿塔納斯·扎菲羅夫在交流活動上致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，“絲路心相通”——中保民間友好交流活動24日在保加利亞首都索非亞舉行，慶祝兩國在共建“一帶一路”框架下合作十周年。



本次活動由中國民間組織國際交流促進會和中國駐保加利亞大使館共同主辦，近300名中保兩國政府、民間機構以及社會各界代表參加。中國駐保加利亞大使戴慶利在講話中回顧中保兩國建交76年來的深厚友誼。從農業到信息通信、汽車製造、新能源等領域，中保投資合作水平持續提升，為雙邊關係注入新動能。期待未來雙方繼續將傳統友好轉化為務實合作新成果，切實提升兩國民眾的獲得感和滿意度。



保加利亞副總理阿塔納斯·扎菲羅夫在致辭中說，保加利亞和中國在2015年簽署了共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，願在已取得的成就基礎上，進一步深化保加利亞同中國人民之間的聯繫與情誼。



活動現場舉行了“我眼中的保加利亞”中國青少年繪畫作品展、“世界攝影家眼中的中東歐”攝影作品展，並展出書畫、音樂、華服、非遺等作品。同時還設置了“酉約東西——當白酒遇上葡萄酒”“方寸畫布·中西合璧——中保畫家共畫一幅畫”等互動展示環節。