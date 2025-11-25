香港特首：支持國家對日外交政策

中評社北京11月25日電／據大公報報導，中國外交部就日本首相公然發表極其錯誤的涉台言論提出嚴正交涉，香港特區行政長官李家超24日表示，特區政府支持國家對日本的外交政策，保安局會密切監察事態發展，作出應變。



所有安排須符合國家和港人利益



當天，李家超出席中共二十屆四中全會精神宣講會後見記者。李家超表示，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害了中國人民的感情，亦挑戰戰後的國際秩序，所有中國人都不會同意。外交部多次提出嚴正交涉，要求收回錯誤言論。香港特區政府支持國家對日本的外交政策。李家超表示，這次日方極其錯誤的言論，嚴重惡化中日人員交流氣氛，令很多交流的成效存疑。政府會密切監察所有這方面的發展，不斷留意國家立場和政策，所有安排都必須符合國家和港人利益，確保港人，包括在日港人，對自身人身安全提高警覺。



近日，特區政府保安局已更新外游警示網頁資料，提醒赴日或在日本的港人，應提高警惕，注意安全。日媒披露，香港特區政府開始停止跟日本駐港總領事館官方交流。共同社引述消息人士指，香港投資推廣署原訂上周二舉辦日港企業交流活動，港方要求日本領事館人員不得出席。雙方協商後決定延期活動。此外，日本駐港總領事三浦潤原訂下月上旬與特區政府官員會面，最近接獲通知會面取消。