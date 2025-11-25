汕頭雲林張氏宗親交流懇談活動舉辦

中評社北京11月25日電／據中國台灣網報導，11月20日，由汕頭市台灣事務局指導，金平區台灣事務局主辦的“同心築夢 同行致遠”汕頭雲林張氏宗親交流懇談活動在汕頭市東墩張氏宗祠懷遠堂舉辦。台灣張氏宗親參訪團的30餘位台灣同胞來汕感受“回家”的溫暖。兩地張氏宗親相聚一堂，在共敘親情中凝聚共識，在文化互鑒中拉近距離。



活動中，兩地張氏宗親親切懇談交流並交換族譜，瞭解彼此的鄉情鄉貌。“張”姓作為中華大姓，在汕頭與雲林兩地均有著深厚的歷史積澱和廣泛的宗親基礎，兩岸張氏血脈同源、文化同根，這份跨越海峽的親情，是維係兩岸同胞心靈契合的重要紐帶。湖北省孝感市台資企業協會常務副會長張書郎說：“我第一次回到張氏宗祠認宗追源，非常感動。汕頭的宗親熱情接待，讓我有機會回來看看。我希望每年都舉辦宗親的活動，相互回訪，讓年輕的一代能夠相互共融共享，共同發展。”



近年來，汕頭市與雲林縣持續深化交流合作。通過本次懇談活動，兩地張氏宗親將深入挖掘宗族歷史中的優良家風與文化內涵，以暢敘親情、共憶祖訓等方式，積極開展形式多樣的文化交流活動，將張氏宗親文化與潮汕文化、雲林地方文化有機結合，讓中華優秀傳統文化在兩岸宗親中代代相傳。汕頭市東墩張氏宗祠懷遠堂理事會會長張大其說：“台灣的同胞宗親不辭辛勞、千里迢迢來到大陸尋根問祖、交流懇談，我們非常歡迎。願今後我們常來常往，親上加親，促進文化的交流和文化的交融。”



汕頭市台灣事務局表示，希望以本次宗親聯誼為起點，搭建起汕台民間交流的新平台，推動兩地在文化傳承、經貿合作、青年互動等領域開展更深層次合作，讓“兩岸一家親”的理念在血脈親情的滋養中愈發牢固，為汕台融合發展注入溫暖而持久的力量。