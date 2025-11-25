玩具創意產業交流會在汕頭市澄海區舉辦

交流會現場。（中國台灣網發） 中評社北京11月25日電／據中國台灣網報導，11月20日，由汕頭市委台辦指導，澄海區委台辦主辦的“攜手聚勢·AI破界”玩具創意產業協同創新對接交流會在遠東國蘭廣東省對台交流基地舉行，本次活動旨在搭建溝通交流平台，融通汕台兩地青年和工商業界智慧，共同探討AI技術與玩具創意產業協同創新議題。



作為2025年汕台工商業合作發展大會的重要活動，本次交流會匯聚了台灣工商企業界青年團體代表、中華台灣潮汕同鄉總會、台灣潮商總會代表、澄海區玩具協會企業代表、在汕台商代表等近200名嘉賓。交流會詳細介紹了澄海針對玩具創意產業推出的各項扶持政策與惠企舉措，並進行澄海玩具創意產業專題推介。會上，汕台兩地青年代表圍繞“玩具＋AI”產業融合趨勢、前沿技術應用、創新理念實踐、產品創新案例分享及智能製造升級路徑等議題，分享經驗見解，共同探索“玩具＋AI”多元發展的可能性。



中華台灣潮汕同鄉總會會長連錕顥表示：“現在進入AI時代，剛才重點聽到智能玩具和成人玩具，因為老齡化問題，所以希望台灣產業或與澄海AI設計開發者合作，促進兩岸產業交流。”台南市潮汕同鄉會理事長、台灣潮商總會會長、神潤化妝品公司董事長李方木說：“澄海玩具非常先進，非常優秀，我期待能夠多交流，多互動，常來常往，越走越親，促進台灣與大陸玩具產業的互動，共創雙贏。”



活動現場還設置潮汕民俗文化體驗區、創意玩具互動區、國蘭文化交流區，讓嘉賓們近距離感受潮汕傳統技藝和國蘭文化的獨特魅力，以及AI玩具、智能魔方、地標文創產品等創意玩具的科技感與趣味性。



汕頭市委台辦副主任吳秀芳，區委常委、統戰部部長鄭奕庭等陪同參加活動。

