青島市台胞台企交流服務中心正式揭牌成立

中評社北京11月25日電／據中國台灣網報導，11月23日上午，青島市台胞台企交流服務中心揭牌儀式在嶗山區創投風投中心舉辦，標誌著大陸北方第一家台胞台企交流服務中心正式成立。



青島市台胞台企交流服務中心依托青島市台灣同胞投資企業協會，秉持“兩岸一家親”理念，針對涉台服務資源分散難題，整合多方資源，集成政策咨詢、事務辦理、招商推介、項目洽談、資格認證、權益保障等全鏈條服務功能，有效滿足台胞台企在生活、就業、創業等多方面需求。中心創新服務機制，創新設立了“兩岸職業資格一體化服務中心青島分中心”和“涉台糾紛多元調處中心”，將職業資格採信認證與多元化糾紛解決機制引入日常服務體係，為深化兩岸融合發展、優化台胞台企服務環境提供有力支撐。



兩岸職業資格一體化服務中心是目前全國唯一專門面向台胞且覆蓋範圍最廣的職業技能等級評價機構，經積極爭取，青島分中心設立後可為在青台胞提供職業資格證書換證申請審核、採信證書發放、專項培訓考證等多項服務，進一步提高企業對台胞職業水平的認可度，有效助力台胞在青就業創業。同時，分中心還可為在青台胞提供就業創業指導、崗前培訓等服務，幫助台胞更快融入大陸生活工作。



涉台糾紛多元調處中心由市台辦聯合市司法局、市中院、市仲裁辦等司法部門共同建立，依托涉台糾紛多元化解聯動機制，營造良好的法治營商環境，有效維護在青台胞台企合法權益。中心將配備專業的調解人員和調解室以及法律專家，建立健全調解、仲裁、訴訟等有機銜接的糾紛解決機制，確保涉台糾紛得到公正、高效的處理。