歐對美28點計劃提出修改　俄烏和平恐生變

德國外長瓦德富爾資料圖（圖源：央視新聞） 中評社北京11月25日電／據央視新聞報導，美烏代表團23日在瑞士日內瓦就美國提出的結束俄烏衝突28點新計劃舉行了會談，並發表聯合聲明稱，雙方起草了一份更新和完善後的和平框架協議。



然而，隨著更多消息得到披露，各方發現，歐洲在美烏會談前對該計劃提出多項重大修改，而更新後的和平框架協議細節也仍在保密。針對歐洲的方案，俄方更是直言“不具建設性”。各方核心分歧不斷顯現，引發對和平計劃前景的進一步擔憂。



歐洲：逐條審閱删改



23日在日內瓦與美方會談前，烏克蘭方面先與英國、法國、德國的國家安全顧問舉行了會談。據消息人士透露，英、法、德起草了歐洲方面的修訂版計劃，該計劃基於美方提案，經逐條審閱後給出删改意見。歐盟和歐洲多國領導人指出，涉烏克蘭的和平協議不能繞過歐洲和烏克蘭。



根據目前披露的內容，歐洲修改的重點是領土和安全保障問題：在領土問題上，歐洲認為不應該在28點和平計劃當中做出明確的規定，而是要在實現和平之後再由俄羅斯和烏克蘭商定領土問題，而且要以接觸線為基礎來進行商談；關於烏克蘭的安全保障問題，歐洲提議烏克蘭從美國獲得類似於北約第五條款的安全保障；對於烏克蘭軍隊的規模，歐洲希望從最初版本的60萬人提升到在和平時期可以達到80萬人；在烏克蘭是不是加入北約的問題上，歐洲希望不明確規定烏克蘭未來不能加入北約，而是說烏克蘭加入北約取決於聯盟成員國之間的共識；關於如何使用俄羅斯被凍結資產，歐洲方面的計劃反對美國提議的“在俄羅斯被凍結資產中，將有1000億美元投資於美國主導的烏克蘭重建和投資項目，美國將獲得該項目50%的利潤”。



德國外長瓦德富爾24日稱，在23日舉行的日內瓦會談中，涉及歐洲和北約的問題已從美國最初的計劃中移除，這對歐洲來說是至關重要的勝利。烏克蘭外交部24日的表態也證實了這一說法，烏外交部發言人泰希說，烏方認為，可能會就和平計劃中涉及歐盟和北約的問題單獨開辟談判路徑。



德國總理默茨24日表示，預計28點計劃不會在所稱的27日前得到最終確定。未來幾天不會出現突破性進展，而只會取得小規模進展。