日知名學者痛批高市錯誤言論暴露其外交無能

中評社北京11月25日電／據中國日報報導，日本山口大學名譽教授纐纈厚11月25日在《中國日報》發表文章稱，日本首相高市早苗近日就台灣問題的錯誤言論引發各界震驚，暴露了其嚴重的外交無能。



在11月7日的日本國會眾議院預算委員會審議中，日本首相高市早苗公然宣稱“台灣有事”可能構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”，暗示可能武力介入台海問題。



文章表示，“存亡危機事態”概念存於日本的安保文件中，但公開將其與特定地區掛鈎實屬禁忌，這實質上意味著日本自衛隊可能啟動武力部署。對建交國使用這種近乎戰爭威脅的措辭，不僅帶有惡意，而且不可接受，既損害雙邊關係，也加劇日本國民不安。



如不予正式撤回該言論，其惡劣影響將持續發酵。此事本質上揭示了高市作為首相在外交防衛政策上的嚴重認知不足——她未意識到此言將引發中國及亞洲各國對日本的警惕。



顯而易見的是，日本首相已然暴露出外交無能。在她熱衷於展示力量的過程中，高市嚴重削弱了日本及其公民的安全。



作為日本首相，她缺乏外交和防衛政策的基本知識。即使是前首相安倍也避免具體說明什麼情況會觸發“存亡危機事態”。高市視安倍為導師，但在政治上更為魯莽。這些莽撞的言論讓人質疑高市是否適合擔任領導者。她在試圖用強硬言論贏得日本政治鷹派的支持時，忽視了其言論的廣泛影響，暴露出其缺乏處理外交關係必需的戰略考量。



近年來，日本背離和平發展路線，其安保文件載入“先發制人打擊”內容已涉嫌違憲，而且也違背了《聯合國憲章》有關戰爭與威脅的條款。高市的言論暗示了對中國的戰爭行為，並構成了威脅。它們超出了傳統的威懾理論，構成了挑釁，必然招致中國強烈反制。