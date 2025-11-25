圍繞歐盟數字監管政策　歐美分歧仍難消弭

中評社北京11月25日電／據央視新聞報導，當地時間24日，歐盟貿易部長會在布魯塞爾召開。會議期間，歐盟負責貿易的官員與到訪的美國商務部長盧特尼克和美國貿易代表格裡爾舉行會談。雙方重申將全面落實今年8月簽署的歐盟—美國貿易聯合聲明，但在歐盟數字監管政策問題上的分歧仍難消弭。



在布魯塞爾會談後，美國對歐盟數字監管政策表達了關切。據悉，美國商務部長盧特尼克表示，美國願意討論降低對歐盟鋼鐵和鋁產品的關稅水平，但前提是歐盟需在數字監管規則的執行方式上給予“更為平衡”的考量，並稱，美國不要求歐盟取消相關規則，但希望歐盟在落實《數字市場法》和《數字服務法》等政策時能充分考慮美國科技企業的利益。



當天，盧特尼克與格裡爾還會見了歐盟技術專員維爾庫寧。維爾庫寧在會後聲明中強調，《數字市場法》和《數字服務法》是歐盟數字監管體系的重要組成部分，歐盟將繼續確保其穩妥實施。這一表態顯示，歐盟委員會並無放鬆上述法規的計劃。面對美國持續施壓，歐盟方面表示，歐盟的數字立法適用於所有在歐運營的企業，不具有歧視性。歐盟貿易專員謝夫喬維奇指出，歐盟正向美方解釋相關法規的立法邏輯和實施方式，強調監管框架旨在維護公平競爭和消費者權益。



近期，歐盟依據《數字市場法》對亞馬遜和微軟啟動調查，並繼續對涉嫌濫用市場支配地位的行為進行調查。歐盟還以反壟斷違規為由，對谷歌處以29.5億歐元罰款。