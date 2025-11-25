世界不會再等美國　兩場會議彰顯共同趨勢

中評社北京11月25日電／據新華社報導，在美國缺席的情況下，世界矚目的兩場多邊會議近日分別落下帷幕，並達成重要國際共識——巴西貝倫《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）通過重要政治文件，強調全球綠色轉型不可逆轉；在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團（G20）領導人第二十次峰會通過聯合宣言，推動通過多邊合作應對全球挑戰。



“世界不會再等美國。”美國《華盛頓郵報》評論說。



世界輿論解讀，儘管美方缺席這兩場會議甚至幹擾會議議程，國際社會共同應對氣候變化的行動並未停滯，凝聚發展合作共識的努力並未減弱。全球南方國家在全球治理體系中角色正從被動參與轉向主動作為，推動世界政治經濟格局深刻演變。



美國缺席“為形成共識創造更多空間”



“我們明年再見。”23日，南非總統拉馬福薩用主席槌敲擊桌子，宣布本次G20峰會閉幕。按照慣例，G20峰會主辦方在閉幕時，會將主席槌交給接任輪值主席國領導人。但這次，下一任G20輪值主席國美國，缺席了。



美國政府非但沒有出席此次G20峰會，還在峰會前對南非施壓，反對未經美方同意“以二十國集團共識為前提發表任何峰會成果文件”，引起國際社會一片嘩然。



於22日晚在巴西貝倫結束的COP30會場也同樣難覓美方蹤跡。美國政府首次沒有派出任何高級別代表出席氣候大會。



“美國的缺席顯示其只關心狹隘的自身利益，並放棄了應盡的國際責任。”埃及開羅美國大學政治學教授努哈·貝吉爾說，這是美國單邊主義的又一次體現。



“諷刺的是，美國不在反而為形成共識創造更多空間。”英國劍橋大學可持續領導力學院教授理查德·卡蘭說，因為其他人不必時刻提防、揣摩或應對“美國優先”的立場和行為。