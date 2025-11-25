警務處處長率團出席國際刑警大會

中評社北京11月25日電／據香港文匯報報導，香港警察facebook專頁今日（25日）帖文，警務處處長周一鳴率領香港代表團，隨同國家代表團出席於摩洛哥馬拉喀什舉行的第93屆國際刑警組織全體大會，並展開一連4天的會議。



是次國際刑警組織全體大會，匯聚來自全球196個成員國的逾千名警務領袖及部門代表。香港警隊將與各與會方就安全治理與跨境執法合作進行深入交流，促進制度化協作與最佳實務對接，進一步強化與國際接軌的進程，充分體現“內聯外通”的戰略取向與實際行動。