進出口界選舉論壇今早舉行　候選人建言獻策

中評社北京11月25日電／據香港文匯報報導，香港因獨特的地理位置、自由港地位和完善的基礎設施，是國際貿易的重要樞紐，當中進出口界發揮重要作用。立法會“愛國者同心治港”選舉論壇的進出口界功能組別論壇今早在荔枝角政府合署禮堂舉行，W1號候選人鍾奇峰與W2號候選人李淑媛出席。候選人們關注業界數碼轉型、中小企業融資等議題，並對如何應對外部壓力，推進大灣區合作等積極建言獻策。提問環節關注國家安全、教育制度以及氣候變化等議題。



論壇分為政綱介紹、必答環節、抽籤問答及總結四個部分。抽籤問答環節由主持人提供兩個信封，每個信封內含一條題目供候選人選擇，共分三輪。首輪中，李淑媛率先抽到數碼化轉型相關問題：“在電子商貿及區塊鏈物流等新興產業和科技推動下，全球貿易正迅速數碼化，你有什麼具體建議加快進出口行業的數碼轉型，提升整體行業效率和透明度？”她表示，跨境物流屬成熟行業，建議運用人工智能提升營運效率並降低成本，並指區塊鏈技術可令交易更便捷。



鍾奇峰隨後需回答“目前香港進出口業正面對技術工種短缺、年輕人入行意欲低，以及物流維修等問題，你有什麼具體建議促進本地技術人才培訓，吸引年輕人投身行業，以加強進出口業持續發展？”他指出，目前多個行業均面臨技術升級轉型，進出口業因缺乏針對性及新興技術的培訓機制，技術人才相對短缺。他建議業界提供更多人工智能應用等新興技術培訓，並完善資歷架構。



在第二輪中，鍾奇峰被問及：“你認為政府和業界應如何支持中小企走向國際？”他表示，中小企佔本港企業總數逾98%，是經濟重要支柱，但在中美貿易戰下正面對不少不明朗因素。他建議開拓多元化市場，政府與業界應協助中小企分散風險，包括開拓中東、中亞等新興市場。他強調，若成功當選，將聯同商會積極爭取升級BUD基金、重啟中小企業市場推廣基金（EMF），促進與新興市場特別是一帶一路國家的貿易及“單一窗口”連接等措施，並加速將香港打造成高增值供應鏈服務中心及品牌創意之都。



李淑媛隨後需回答“在國際市場波動下，貿易融資成本上升，匯率及信貸風險增加，你認為應如何為中小型貿易企業提供更穩定、具競爭力的資金融通渠道？”她表示，中小企業融資困難，建議簡化BUD基金申請程序，並倡議銀行利用區塊鏈技術整合不同行業數據，形成智慧合約，以此為依據向中小企業發放融資。