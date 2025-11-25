日本將探討收緊獲取日本國籍的“歸化”條件

中評社香港11月25日電／日經新聞報導，日本政府將探討收緊獲取日本國籍的“歸化”條件。其中一個方案是通過調整審查執行方式等，把歸化所需居住年限從現行的“5年以上”進行延長。目前，歸化所需的居住年限比獲得“永住許可”（無需取得國籍即可在日本長期居住）更短。目前日本正針對2026年1月將匯總的外國人政策基本方針細化具體措施。



日本首相高市早苗已指示法務相平口洋推進相關事宜。討論課題的核心是居住年限相關條件。當前，歸化需滿足在日本居住5年以上的要求。這一期限比永住許可的取得條件（原則上要求居住10年以上）更短。



日本維新會9月公佈的外國人政策建議中指出：“作為法律地位更重要的國籍，獲取條件反而比永住許可更寬鬆，出現倒掛現象”。提議將歸化所需的居住年限收緊至與永住許可同等或更嚴格水準。



在石破茂政府時期，日本政府曾提出方針稱“為確保與永住許可條件的一致性，將迅速開展討論”。高市早苗上台後，開始使用“考慮收緊”這種態度更為強硬的表述。



日本自民黨與維新會10月簽署的聯合執政協議中寫明：“將在2026年度內制定明確記載外國人接納數值目標及基本方針的《人口戰略》”。高市政權當前的舉措正是基於這一協議推進。



不過也有觀點認為，不能一概而論地說日本的歸化條件比永住許可更寬鬆。日本出入境在留管理廳強調：“除居住年限要求外，歸化還設有多項其他條件”。



例如，除需滿足“品行良好” “具備獨立生計能力” “遵守憲法”等要求外，申請人還需具備足以應對日常生活的日語能力。



申請歸化日本時所需的動機書必須用日語親筆書寫，而申請永住許可時提交的理由書則允許使用電腦撰寫或附上翻譯文本。



維新會在9月的建議中還指出：“目前尚無相關規定，即便發現（申請人存在）重大虛假申報或反社會行為，也無法撤銷其已獲得的國籍”。呼籲建立經司法審查後可撤銷歸化資格的制度。



據主管《國籍法》的日本法務省統計，2024年歸化許可申請共計12248件，其中8863件獲得批准。日本法務省表示，目前暫無關於虛假申報等違規行為的統計數據，並解釋稱“正通過嚴格審查防止發生違規行為”（民事局）。



外國人政策曾是夏季的日本參議院選舉的爭論點，相關討論從石破茂前政府時期便已啟動。對於拖欠醫療費及社會保險費的外國人，不批准其更新在留期限的方針將繼續沿用。



在日本人口持續減少的背景下，外國人已成為實現經濟增長、維持社會體系不可或缺的力量。高市早苗一方面表示將推進應對非法滯留者、監管土地收購等工作，另一方面也主張“與排外主義劃清界限”。尋求在不關閉國門的前提下與外國人共生的道路。