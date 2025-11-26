11月25日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月26日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月25日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



《環球時報》記者：日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，激起中國人民憤慨。而日本國內有人聲稱，接受日本投降的是中華民國而不是中華人民共和國，所以中華人民共和國沒資格討論台灣問題。發言人對此有何評論？



毛寧：發表這種言論的人，要麼是對歷史無知，要麼是刻意歪曲歷史，無視國際法。



1945年，日本簽署投降書，明確承諾忠實履行《波茨坦公告》，無條件將台灣歸還中國。中國恢復對台灣行使主權，從法律和事實上收復了台灣。1949年中華人民共和國政府取代中華民國政府，這是在中國國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變。中華人民共和國政府理所當然完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。1972年《中日聯合聲明》明確，日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。



世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是鐵的事實，不容歪曲篡改。



日本廣播協會記者：根據中方對外發布的消息，昨晚中美元首進行通話。請問這次通話是中方主動提議還是應美方要求進行？這次通話持續了多長時間？中方如何評價這次通話的成果？



毛寧：特朗普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性交往。據我瞭解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。兩國元首就共同關心的問題進行溝通對於中美關係穩定發展十分重要。