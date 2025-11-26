外交部：世界上衹有一個中國　這是鐵的事實

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月26日電（記者 海涵）就日本有人稱“中華人民共和國沒資格討論台灣問題”，外交部發言人毛寧11月25日在例行記者會上表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是鐵的事實，不容歪曲篡改。



有記者提問說，日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，激起中國人民憤慨。而日本國內有人聲稱，接受日本投降的是中華民國而不是中華人民共和國，所以中華人民共和國沒資格討論台灣問題。發言人對此有何評論？



毛寧表示，發表這種言論的人，要麼是對歷史無知，要麼是刻意歪曲歷史，無視國際法。



毛寧說，1945年，日本簽署投降書，明確承諾忠實履行《波茨坦公告》，無條件將台灣歸還中國。中國恢復對台灣行使主權，從法律和事實上收復了台灣。1949年中華人民共和國政府取代中華民國政府，這是在中國國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變。中華人民共和國政府理所當然完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。1972年《中日聯合聲明》明確，日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。



