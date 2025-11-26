】 【打 印】 
外交部：中美元首通話由美方發起
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
　　中評社北京11月26日電（記者　海涵）外交部發言人毛寧11月25日在例行記者會上就中美元首通話應詢表示，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。

　　毛寧說，特朗普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性交往。兩國元首就共同關心的問題進行溝通對於中美關係穩定發展十分重要。 


