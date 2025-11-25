28點新計劃變19點　美烏版方案改了哪些？

中評社北京11月25日電／多家美國媒體24日報導，美國和烏克蘭23日在瑞士日內瓦舉行會談，將美方就結束烏克蘭危機所提28點新計劃修改並縮減為19點，一些關鍵、更具爭議的內容將留待美烏兩國總統決定。



從28點到19點，美烏版方案做了哪些修改？



新華社報導，分析人士指出，美烏版方案修改之處，恰恰也會是俄烏雙方的關鍵分歧所在。美方先前的28點計劃被認為有利於俄羅斯立場，遭到烏克蘭和歐洲國家反對；新方案則相對靠近烏方立場，俄方恐難以接受。目前俄烏戰局僵持，俄烏美歐四方博弈仍將持續。



改了哪些內容



根據白宮24日發佈的一份美烏聯合聲明，雙方在日內瓦會談中起草了一份更新版方案。但美烏都沒有公佈新方案的具體內容。



據美國廣播公司等多家美媒報導，修改後的方案並未對烏軍規模作出嚴格限制，而先前的28點計劃中將烏軍規模限制在60萬人以內。此外，新方案不再包含特赦俄烏衝突中“戰爭罪行”，而有關領土劃分、烏克蘭能否加入歐盟和北約以及對烏安全保障等議題被擱置。



彭博社援引烏方官員的話報導說，烏美雙方並未排除烏克蘭未來加入北約的可能性，這可能成為烏獲得安全保障的條款之一。



烏克蘭第一副外長謝爾蓋·克斯利齊亞在日內瓦會談後對媒體說，經過艱難談判，雙方在一些問題上達成一致，但有關領土劃分、烏方能否加入北約等“最具爭議”的內容留待烏美總統決定。

