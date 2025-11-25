王毅：維護二戰勝利成果　不允許開歷史倒車

中評社北京11月25日電／11月25日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見來華出席中馬海上問題雙邊對話第二次會議的馬來西亞國家安全委員會主任努西爾萬。



新華社報導，王毅表示，今年4月，習近平主席成功對馬來西亞進行國事訪問，雙方確立了高水平戰略性中馬命運共同體的新定位。中方願同馬方一道，以兩國領導人重要共識為引領，加強發展戰略對接，深化政治安全合作，推動務實合作取得更多成果，不斷提升中馬戰略合作水平。



王毅表示，中方願推動“十五五”規劃同馬方第十三個大馬計劃對接，深入實施共建“一帶一路”合作，高質量建設東海岸鐵路、“兩國雙園”等重點項目，挖掘數字經濟、人工智能、新能源等前沿領域合作潛力，共同打造地區新質生產力合作高地。要發揮好海上問題對話平台作用，推動合作走實走深，妥善管控處理分歧，共同唱響和平穩定、合作共贏的南海新敘事。要加強團結協作，共同反對各種形式的單邊主義、保護主義，維護多邊貿易體制，為世界經濟注入更多穩定性。



王毅表示，中方高度讚賞馬方長期恪守一個中國原則並明確表示不支持任何“台獨”言行。雙方要支持彼此維護核心利益，共同捍衛國際公平正義，維護二戰勝利成果，不允許任何人開歷史倒車。



努西爾萬表示，馬方珍視兩國友誼，馬中關係休戚與共，發展兩國戰略合作關係符合兩國人民根本利益，也為鄰國間友好相處樹立了典範。馬方堅持一個中國政策。此次馬中海上問題對話取得積極成果，馬方願同中方一道，推動落實包括聯合研究等共識，共同維護海上和平穩定。馬方將積極推進馬中重點合作項目，深化各領域務實合作。馬中在重大國際地區問題上理念相同、立場相近，應進一步密切多邊協作，共同維護地區和平穩定與發展繁榮。