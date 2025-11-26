李家超：“十五五”為港描繪更加美好未來

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月26日電（記者 盧哲）香港特區政府25日在政府總部舉辦第二場中共二十屆四中全會精神宣講會。香港特區行政長官李家超致辭表示，“十五五”規劃建議為國家未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，提出了經濟社會發展的主要目標以及重點任務；也為支持香港發展作出重要部署，為香港描繪了更加美好的未來，為香港未來五年的發展指明了清晰路向。



應香港特別行政區政府請求，經中央批准，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室邀請中央宣講團成員，中國科學院院長、黨組書記侯建國和中央宣講團成員，中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東來港宣講中共二十屆四中全會精神。特區政府25日在政府總部舉辦第二場中共二十屆四中全會精神宣講會。



當天，社會各界人士包括香港地區全國人大代表和全國政協委員，社區領袖，工商、專業、教育、傳媒等界別和青年代表約500人出席了宣講會。



香港特區行政長官李家超在宣講會上致辭時表示，應特區政府的請求，經中央批准，中央港澳辦、國務院港澳辦邀請，中央宣講團成員來港宣講中共二十屆四中全會精神，充分體現了中央對香港的高度重視與殷切關懷。