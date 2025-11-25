俄外長：希望美方告知與烏歐磋商結果

中評社北京11月25日電／俄羅斯外交部長拉夫羅夫25日在新聞發佈會上表示，俄羅斯並不急於催促美國就烏克蘭問題進行談判，但希望美方告知其與烏克蘭和歐洲磋商的結果。



新華社報導，拉夫羅夫說，俄方多次與美方溝通並重申願遵守俄美元首阿拉斯加會晤達成的共識。美方提出28點新計劃表明其也有意願遵守上述共識，但俄方不清楚美方能否堅持上述共識並抵制“任何試圖偏離正確道路的企圖”。



拉夫羅夫表示，俄美之間有長期有效的溝通渠道，俄方讚賞美國積極推動烏克蘭問題解決的立場。目前俄方已獲悉28點新計劃的內容，但尚未收到媒體猜測的其他版本。



他說，在烏克蘭問題上，俄羅斯傾向於通過外交手段解決問題。他批評歐洲不斷“泄密”的行為，認為最終協議達成之前不應洩露任何信息。“歐洲方面不斷泄密、猜測和散佈謠言的目的是為了破壞美國總統特朗普的倡議。”拉夫羅夫說。



美國媒體20日披露了特朗普政府起草的結束烏克蘭危機28點新計劃的完整內容，其中要點包括俄羅斯與烏克蘭和歐洲締結互不侵犯協議，烏克蘭承諾不加入北約等。美國和烏克蘭代表23日在瑞士日內瓦就28點新計劃舉行會談。據多家美國媒體24日報導，美烏在會談中將28點新計劃修改並縮減為19點，一些關鍵、更具爭議的內容將留待美烏兩國總統決定。