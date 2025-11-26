美專家：特朗普不提台灣反讓日本和台灣焦慮

美國外交學界關注特朗普對於台灣問題和中日關係的影響 中評社華盛頓11月25日電（記者 余東暉）多位美國專家表示，特朗普在台灣問題和中日關係問題上保持沉默，會讓台灣和日本更感焦慮，擔心他們被忽視。專注於美中完成貿易協議，將使特朗普不太可能捍衛美國的盟友和夥伴。



中美元首繼釜山峰會後25天又進行通話，中方重點提出了台灣問題，並要求中美共同維護包括台灣迴歸中國在內的二戰勝利成果和戰後國際秩序。中方透露，特朗普在通話中表示理解台灣問題對於中國的重要性。特朗普在隨後發出的關於此次通話的解讀帖子中，並沒有提到台灣，也沒有提及中日之間因為高市早苗的涉台刺激性言論而驟然升高的緊張關係。日方發佈消息，特朗普25日與高市早苗通話，但沒有透露通話內容。



前白宮國安會中國事務主任、布魯金斯學會高級研究員何瑞恩（Ryan Hass）分析，特朗普對中日關係的沉默，以及他與日本首相高市早苗之間沒有任何直接溝通，無疑在北京和其他地方引起了關注。中方可能認為這是一個向特朗普闡明局勢的機會，並抓住了這個機會。中方在通話中似乎想達成兩件事：第一，通過將美國和中國描繪成二戰的戰勝國，並強調兩國需要團結起來反對軍國主義和法西斯主義，來孤立日本；第二，斷言有關台灣的主權問題已經解決。



何瑞恩表示，根據公開的信息，特朗普在台灣和日本這兩方面都保持沉默。特朗普稱讚習近平是一位強有力的領導人，邀請他進行國事訪問，並提到台灣對中國的重要性。這將令台灣以及美國的亞洲夥伴感到不安。