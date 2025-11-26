紀欣：高市無端惹事　台灣切勿跟進

紀欣 中評社台北11月26日電（作者 紀欣）2025年即將進入尾聲，這代表21世紀已過了四分之一個世紀。在過去的25年裡，中國大陸在經濟、脫貧、科技和基礎設施方面取得顯著成就，成為全球第二大經濟體和最大製造業國，今年10月通過的“十五五規劃”，可望為2035年奠定堅實基礎。



相對的，進入21世紀後，民進黨已在台執政17年，由於它刻意製造“台獨史觀”、“倚美謀獨”，致使兩岸關係日趨複雜嚴峻，台海甚至出現兵凶戰危之勢，導致有西方媒體比喻台灣是“世界上最危險的地方”。



不過，從大陸全國人大常委會在台灣光復80周年前夕，設立10月25日為“台灣光復紀念日”，司法單位又啟動空前嚴厲的手段打擊“台獨”頑固分子，可見大陸在反獨促統、爭取台灣民心的力度加大了、步伐加快了，這也使得台灣社會對“兩岸會不會統一”的討論，轉為何時統一？以何種方式統一？



不料，日本首相高市早苗竟於11月7日在眾議院說，“台灣有事”會觸及日本“存亡危機事態”，這不僅使中日關係頓時劍拔弩張，也再次向世人提出警訊：台海兩岸只要一天不統一，台灣就隨時可能被推向危險邊緣。尤其，台灣內部，不僅執政黨高調附和高市的主張，賴清德本人還以行動“給日本送暖”，連在野黨民代也多自詡為“友日派”，更爭先恐後組團赴日交流，令人不禁憂心：美國會利用中日形勢激化對台灣更加予取予求；中日萬一不幸擦槍走火發生衝突，台灣會首當其衝受害。



不過，正當台灣綠媒大肆報導高市在日本的民意支持度不降反升、中國對日本的各項制裁未必有效之際，習近平11月24日晚間親自電告特朗普：“台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果”；特朗普則回應“美方理解台灣問題對於中國的重要性”。而且，次日上午，特朗普親自與高市通話，轉達了前一晚他與習近平的談話內容。



三位大國領導人的兩通電話當然會涉及其他議題，但不容否認，兩通電話的緣起及核心內容一定是：中國在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會妥協退讓；日方應早日反思改錯，不要執迷不悟。這樣的內容，由特朗普本人告知高市，無疑強化了中方警告日本的嚴正立場。



事到如此，“行政院長”卓榮泰居然還強硬表示，“‘中華民國台灣′是一個完完全全的‘主權獨立的國家′，2300萬的‘國人′沒有‘回歸’的這個選項。”針對其發言，台灣民眾有權利知道：何謂“中華民國台灣”，以及其何時成為“主權獨立國家”？台灣回歸中國在80年前就已板上釘釘，80年來台灣既未獨立於中國之外，何須再次回歸？衹有四成選票的民進黨，有何權力決定2300萬台灣人民的選項？



這次高市事件證明了一件事：事緩則圓，但也怕夜長夢多；統一急不得，但更不能拖！



（作者紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）