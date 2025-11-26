特朗普將派特使赴莫斯科討論俄烏和平方案

中評社香港11月26日電／美國總統特朗普25日在社交媒體發文說，他將派美國中東問題特使威特科夫前往俄羅斯首都莫斯科與俄總統普京會面，以期敲定旨在結束烏克蘭危機的和平方案。



新華社報導，特朗普寫道，美方起草的28點新計劃已經“微調”，目前僅剩少數分歧點。美國陸軍部長德里斯科爾也將與烏克蘭方面會面。他期待盡快與烏克蘭總統澤連斯基和普京會晤，但前提是“結束這場戰爭的協議”已經最終達成或進入最後階段。



同一天，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫在社交媒體上說，烏美兩國代表團已就日前在日內瓦討論的和平方案核心條款達成共識。烏方期待澤連斯基能在月內盡早訪美，與特朗普達成協議。



白宮新聞秘書萊維特25日在社交媒體上發文說，美方的和平努力取得“巨大進展”，但還有一些“棘手但並非無法克服”的細節問題需要解決，這需要烏克蘭、俄羅斯和美國之間進一步談判。



美國媒體20日披露了特朗普政府起草的28點新計劃完整內容，其中要點包括俄羅斯與烏克蘭和歐洲締結互不侵犯協議、烏克蘭承諾不加入北約等。美國和烏克蘭代表23日在日內瓦就28點新計劃舉行會談。據美國媒體24日報導，美烏在會談中將28點新計劃修改並縮減為19點，一些關鍵、更具爭議的內容將留待美烏兩國總統決定。